Mantegna colora il Natale dell’arte

È già stata salutata come una delle più importanti rassegne di quest’anno in Italia e per Torino sarà l’occasione di rivivere, almeno per qualche mese, la stagione ormai dimenticata delle mostre blockbuster che fino a qualche anno fa avevano vivacizzato il clima della città sabauda.

Si aprirà il 12 dicembre prossimo a Palazzo Madama “Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno”, la mostra organizzata da Civita Mostre e Musei e curata da Sandrina Bandera e Howard Burns. Allestita fino al 4 maggio del 2020 al Piano Nobile del Palazzo di piazza Castello la rassegna si compone di un centinaio di opere di cui 20 dipinti di Mantegna, altrettanti disegni e stampe e 8 lettere autografe costituiscono il corpus centrale della mostra.

Il tutto è frutto di importanti prestiti da musei nazionali e internazionali e da alcune delle più grandi collezioni del mondo, dal Victoria and Albert Museum di Londra, dal Louvre, il Cincinnati Art Museum, il Liechtenstein Museum di Vienna, lo Staatliche Museum di Berlino, e dall’Italia le Gallerie degli Uffizi, la Pinacoteca Civica del Castello Sforzesco, il Museo Poldi Pezzoli di Milano, l’Accademia Carrara di Bergamo, i Musei civici di Padova, la Fondazione Cini e le Gallerie dell’Accademia di Venezia, il Museo di Capodimonte di Napoli, i Musei Civici di Pavia, la Galleria Sabauda e il Museo di Antichità di Torino, i Musei Civici, il Seminario Arcivescovile e la Basilica di Sant’Andrea a Mantova.

Del corpus espositivo faranno parte capolavori come la “Madonna col Bambino e Santi Gerolamo e Ludovico di Tolosa” proveniente dal Musée Jacquemart – André di Parigi e databile al 1453-54, una tavola di 67x43cm di dimensione, dove la Vergine Maria è ritratta con un “taglio fotografico, una parte dell’affresco della Cappella Ovetari, nella chiesa degli Eremitani a Padova, il primo importante lavoro cui mise mano il pittore della Repubblica di Venezia, la lunetta con Sant’Antonio e San Bernardino da Siena proveniente dal Museo Antoniano di Padova, “Ecce homo” dal Musée Jacquemart André di Parigi, il “Baccanale col sileno” dal Metropolitan Museum di New York, la “Sacra Famiglia con San Giovanni” dalla National Gallery di Londra e altro. Accanto ai dipinti, disegni e stampe del Mantegna vi sono anche le opere di suoi contemporanei: Donatello, Antonello da Messina, Pisanello, Paolo Uccello, Giovanni Bellini, Cosmè Tura, Ercole de’ Roberti, Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l’Antico e infine il Correggio. Dipinti e anche sculture antiche e moderne, dettagli architettonici, bronzetti, medaglie, lettere autografe e preziosi volumi antichi a stampa e miniati.

La rassegna si arricchisce anche nella Corte Medievale di Palazzo Madama di proiezioni multimediali per un’ esperienza immersiva nella vita, nei luoghi e nelle opere di Mantegna.

E se l’auspicio di Sandrina Bandera è che «la mostra di Torino attiri molte persone le quali, uscendo da Palazzo Madama, portino la felicità nel cuore», più pragmaticamente il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio si augura che «quella del Mantegna sia solo la prima di una serie di grandi mostre ospitate dalla nostra città perché in passato abbiamo avuto modo di constatare e apprezzare che le grandi esposizioni arricchiscono la già ampia offerta culturale ed artistica di Torino contribuendo ad attrarre i turisti».