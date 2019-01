Manutenzioni, sanità e cultura nei buoni propositi per il 2019

Sicurezza stradale, asfaltature e la nuova casa della salute nell’ex municipio. Ma anche scuola e sostegno abitativo. Un anno ricco di buoni propositi per l’amministrazione di Rivalta che, già dai primi giorni di gennaio, darà gambe a una serie di cantieri che hanno l’ambizione di cambiare il volto della città. Partirà nel 2019 il nuovo piano delle asfaltature su tutto il territorio comunale. Verrà avviato il rifacimento dei marciapiedi nel quartiere Pasta e apportate migliorie alla segnaletica stradale. Al via i lavori per realizzazione della rotonda di Prabenasca (300mila euro) e di quella all’incrocio con lo svincolo del Sito, finanziata con 500mila euro dalla stesa società.

Novità in vista anche per la polizia municipale, che in questi giorni si è rafforzata con l’arrivo di due nuovi agenti. Nell’anno partiranno anche i lavori per la casa della salute di piazza Martiri della Libertà, che ospiterà gli ambulatori medici e infermieristici e gli uffici amministrativi della Asl.

Altro importante capitolo è dedicato alle scuole, con i lavori per la sostituzione dei serramenti nelle scuole primarie Calvino e Munari mentre, sempre in ambito scolastico, aumenteranno le ore di sostegno per i ragazzi con disabilità. Dal 3 gennaio, inoltre, la biblioteca Silvio Grimaldi prolungherà sino alle 19 l’orario di apertura a eccezione del giovedì, quando i locali chiuderanno alle 22. Nel contempo, entrerà in funzione la nuova sala studi di Tetti Francesi. Sempre entro l’anno, partirà un primo intervento di recupero dell’area abbandonata delle ex Casermette e verrà recuperato anche l’ex alloggio del custode al Monastero (15mila euro) ai fini dell’emergenza abitativa in attesa della conclusione del cantiere Atc a Tetti Francesi.