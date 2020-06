Attimi di paura in mattinata: la piccola ha riportato ferite al collo e al torace. E' all'ospedale Regina Margherita, ma non è in pericolo di vita

Attimi di paura e tensione nella mattinata di oggi a Mappano, in provincia di Torino. Una bambina di 9 anni è stata azzannata da due pastori tedeschi, in via Generale Dalla Chiesa. La piccola ha subito ferite al collo e al torace ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Regina Margherita.

Il proprietario dei cani, 51enne residente in zona, sarà denunciato dai carabinieri. Gli animali sono stati sequestrati e affidati in custodia al canile di Settimo Torinese.