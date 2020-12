Maradona ucciso da un cocktail di psicofarmaci

Mentre si cerca di far luce sulla morte di Diego Armando Maradona, avanza un’ipotesi clamorosa: il campione argentino sarebbe stato ucciso da un cocktail di psicofarmaci. Nel mirino dei magistrati di San Isidro sono finiti i due medici (la psichiatra Agustina Cosachov e il neurochirurgo Leopoldo Luque), ora indagati, che avevano in cura l’ex numero 10 del Napoli.

Al momento della morte (il 25 novembre), riferisce Repubblica, a Maradona, cardiopatico grave, non era stata prescritta una terapia per il cuore, ma un mix di sostanze che sarebbero risultate fatali. Nello specifico, El Pibe de Oro avrebbe assunto due tipi di antiepilettici, un antipsicotico, un antagonista di oppiodi inibitore del desiderio alcolico, un antidepressivo e un farmaco per la schizofrenia e il disturbo bipolare.

Intanto dall’Argentino arrivano le accuse di Alfredo Cahe, ex medico di Maradona. “Negligenza, incoscienza e inesperienza” hanno portato alla morte di Diego, ha detto. “Sarebbe dovuto rimanere in ospedale, non in una casa che non era stata preparata”.