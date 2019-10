MARATONINA DELLA FELICITÁ: PROTEGGI E MIGLIORA IL TUO AMBIENTE

Benessere, senso civico, voglia di stare insieme. C’è tutto questo nella 6^ edizione della “Maratonina della Felicità”, in programma domenica 3 novembre a Torino, evento organizzato da PRO.CIVI.CO.S. Onlus (volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology a Torino) in collaborazione con Giannone Sport e Impossible Target.

Una manifestazione podistica non competitiva, approvata dalla FIDAL. Perché il senso profondo, dal 2014 a questa parte, è quello di coinvolgere anche i non atleti. Per la 21 km come per la 7 km tutti saranno cronometrati, ma non ci sarà nessuna graduatoria o premi, se non per i gruppi numerosi. «La Maratonina spiega Giuseppe Cicogna che l’ha pensata insieme all’ultramaratoneta Simone Leo – nasce dalla nostra comune passione per la corsa ma anche dalla voglia di far conoscere “La Via della Felicità” di L. Ron Hubbard, una piccola guida composta da 21 capitoli contenenti 21 suggerimenti tesi al buon vivere con se stessi e con gli altri. Il percorso di 21 km è scandito ad ogni chilometro da un panello con un il relativo suggerimento».

L’intero ricavato verrà devoluto ai progetti “Quartiere Pulito”, realizzato insieme a Legambiente Metropolitano, e “Regala un Albero” promosso dalla Città di Torino: ed ecco perché il leitmotiv di questa edizione sarà #proteggiemiglirailtuoAmbiente. Appuntamento in Strada Pianezza 275 (presso la concessionaria Locauto Due). Il via alle 9.30 e percorsi tra Borgata Frassati e il Parco della Pellerina. Termine delle iscrizioni anticipate, venerdì 1 novembre 2019 alle ore 20.00. 10 € per la 21 km, 8 € per la 7 km.

Info: 011.853012 – 347.9811901.

www.procivicos.it