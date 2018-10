Marchesa Del (fico) Secco

Ieri mattina su Canale 5, nel salotto della Panicucci, c’era un importante dibattito su uno dei problemi vitali della Repubblica italiana: Daniela Del Secco, protagonista di trasmissioni di alto spessore culturale come Pechino Express e Grande Fratello Vip, è veramente Marchesa d’Aragona come si spaccia? Pare che sia un’estetista che fa massaggi alle dive e vende creme, ma questo non toglierebbe nulla alla veridicità del suo titolo nobiliare. Un po’ ne toglie invece l’origine del medesimo: sarebbe stata “investita” nientemeno che da Marina Ripa di Meana. Non ridete. Per me la defunta Maria Elide Punturieri, prima duchessa Lante della Rovere e poi Marchesa Ripa di Meana per via matrimoniale, aveva lo stesso diritto di conferire titoli ‘nobiliari’ che hanno da sempre i goliardi. La differenza è che i goliardi fanno i loro principi, duchi e baroni con ironia, proprio per sfottere chi aspira realmente a quei titoli, mentre madama Ripa lo faceva sul serio. Oltretutto la sfottitura goliardica è molto meno succosa da quando la Costituzione repubblicana ha tolto ogni carattere di giuridicità ai titoli nobiliari. La loro irrilevanza giuridica oggi impedisce che possano essere giudizialmente accertati, quindi la fatica di Canale 5 è vana. Ricordiamoci piuttosto da cosa derivano tali titoli. All’origine delle famiglie nobiliari c’è quasi sempre un brigante con milizie armate al suo comando che giudica, accoppa e si arricchisce ponendo gabelle ai poveracci. Come i mafiosi. Se Totò Rijna fosse vissuto nel medioevo e avesse fatto le stesse cose, oggi ci sarebbero i Principi Rijna di Corleone. Ma difficilmente, credo, andrebbero al Grande Fratello Vip.

