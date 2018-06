Marchi e imballi contraffatti: sequestrate 40mila calzature in due depositi di Torino

Gli amministratori denunciati dalla guardia di finanza per frode in commercio, contraffazione e ricettazione

Agenti della guardia di finanza hanno effettuato il sequestro di oltre 40mila calzature sistemate presso due depositi di spedizioni internazionali aventi sede nella zona nord di Torino. Tutte erano contrassegnate da marchi attestanti falsamente il logo di uno storico brand italiano del lusso.

Oltre 40mila anche gli imballi riportanti l’indicazione “Italia” sequestrati dalle Fiamme Gialle, che in massima parte erano invece importati dalla Cina. La merce era messa in vendita attraverso un sito internet gestito dalla stessa società coinvolta nelle indagini, i cui due amministratori sono stati denunciati per frode in commercio, contraffazione dei marchi e ricettazione.

Il valore della merce sequestrata si aggira intorno ai due milioni di euro e le attività di indagine dei finanzieri proseguono per ricostruire l’esatta fisionomia di tutta l’organizzazione criminale alla base dell’attività illecita di commercio.