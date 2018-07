Marchionne, funerali in forma privata. A settembre cerimonie a Torino e Auburn Hills

No a funerali pubblici per Sergio Marchionne. L’ultimo saluto al manager che ha rilanciato la Fiat e l’industria italiana sarà celebrato in forma privata dai suoi familiari e dagli affetti più cari. Non sono previste, per il momento, altre manifestazioni di cordoglio.

Le aziende del gruppo Agnelli – Exor, Fca, Cnh, Ferrari e Juventus – ricorderanno invece Marchionne a settembre in due cerimonie che si terranno, in momenti diversi, in Italia e negli Stati Uniti.

La prima avrà luogo a Torino, secondo forme e modalità che saranno concordate e comunicate in seguito. La seconda, invece, ad Auburn Hills, presso Detroit, capitale dell’industria motoristica americana.