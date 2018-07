Marchionne, l’ospedale di Zurigo: “In cura da oltre un anno per una grave malattia”

Comunicato del nosocomio svizzero per "frenare il susseguirsi di ulteriori speculazioni". Fca: "Non sapevamo nulla sul suo stato di salute"

Sergio Marchionne era malato da più di un anno. Lo rivela l’ospedale universitario di Zurigo, dove l’ex ad di Fca, morto ieri all’età di 66 anni, era ricoverato dal 27 giugno. “Da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia – fanno sapere dal nosocomio svizzero -. Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina più all’avanguardia, il signor Marchionne è purtroppo venuto a mancare”.

Il comunicato continua così: “La fiducia dei/delle pazienti nei confronti del ricorso alle migliori terapie possibili e nella discrezione è cruciale per un ospedale. L’ospedale universitario di Zurigo (Usz) attribuisce enorme importanza al segreto professionale, e questo vale in egual misura per tutti i pazienti e le pazienti. Lo stato di salute è materia del/della paziente o dei relativi familiari. Per questo motivo fino a questo momento l’Usz non ha preso posizione in merito all’ospedalizzazione e al trattamento del signor Sergio Marchionne. Attualmente l’Usz è oggetto di diverse voci tendenziose da parte dei media relativamente alla sua cura”.

Il comunicato è stato diffuso “per frenare il susseguirsi di ulteriori speculazioni”.

FCA: “NON ERAVAMO A CONOSCENZA DEI FATTI”.

Dopo quanto riferito dall’ospedale di Zurigo, un portavoce di Fca fa sapere che “venerdì 20 luglio la società è stata informata dalla famiglia del dottor Marchionne senza alcun dettaglio del serio deterioramento delle sue condizioni e che di conseguenza egli non sarebbe stato in grado di tornare al lavoro. La società ha quindi prontamente assunto e annunciato le necessarie iniziative il giorno seguente. Fca non è in grado di commentare le dichiarazioni dell’ospedale di Zurigo. Per motivi di privacy sanitaria, la società non aveva conoscenza dei fatti”.