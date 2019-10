Marchisio lascia il calcio: domani conferenza d’addio allo Stadium

Ha indossato la maglia della Juventus per 20 stagioni

Claudio Marchisio dice addio al calcio. Il ‘Principino’ annuncerà il ritiro dai campi nel corso di una conferenza stampa programmata per le 15 di domani allo Stadium, lo stadio della Juventus, la squadra del suo cuore e dove ha giocato per vent’anni, fino al termine della scorsa stagione.

Proprio allo Stadium, il 19 maggio 2018, Marchisio ha giocato l’ultima partita con la maglia bianconera contro il Verona, prima di tentare senza troppe fortune l’avventura estera allo Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista, afflitto da problemi fisici, aveva rescisso il contratto con il club russo ed era rimasto senza squadra.

Negli ultimi mesi Marchisio ha declinato diverse offerte. La più allettante, quella dei Rangers Glasgow guidati da Steven Gerrard. Anche diversi club in Cina e addirittura in Brasile hanno sondato il terreno per un suo trasferimento, ma Marchisio ha deciso di dire basta. A 33 anni, è arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo.