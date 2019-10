Marchisio lascia il calcio: “Ho realizzato un sogno, Champions unico rimpianto”

Il commosso addio del 'Principino' all'Allianz Stadium: "L'età non conta, mi sono reso conto che il fisico non reggeva più"

Emozione, commozione ma anche la serenità di aver preso una decisione sofferta, ma giusta. Claudio Marchisio ufficializza il ritiro dal calcio nel corso di una conferenza stampa all’Allianz Stadium, teatro di tanti successi nella sua carriera da calciatore con la maglia della Juventus. Una carriera che si chiude definitivamente oggi.

“Sono un ragazzo di Torino che ha esaudito il suo sogno, giocare con la Juventus”, spiega il ‘Principino’. “La decisione di ritirarmi è stata ponderata, difficile. Ho 33 anni, sono ancora giovane ma l’età non conta, determinante è quello che si sente. Il mio corpo non reggeva più come volevo, ho capito che è ora di iniziare un nuovo percorso”.

Un solo rimpianto per la sua parabola professionale: “Non aver vinto la Champions. Un vero peccato. Se potessi rigiocherei la finale di Berlino col Barcellona“. Resta intatto l’amore per la Juventus: “Che ringrazio per avermi consentito di salutare tutti qui, in un luogo che per me è speciale. Come finirà il big match con l’Inter? Con la vittoria della Juventus, non vedo l’ora di vederla vincere”.