I marciapiedi restano patinoire. «Nessuno ha tolto il ghiaccio»

A distanza di ben cinque giorni dalla prima nevicata del 2019, non tutte le strade e i marciapiedi di Torino si sono liberate del “pericolo ghiaccio”. Un problema percepito soprattutto lungo le vie secondarie, poco percorse e magari non baciate dal sole. Disagi soprattutto a Torino Nord, in particolare nei quartieri Barriera di Milano e Rebaudengo. «I marciapiedi di via Sempione sono ricoperti di ghiaccio», afferma il consigliere leghista della circoscrizione Sei, Enrico Scagliotti. Ma si “pattina” anche in corso Vigevano e presso le fermate dei pullman di corso Vercelli. Marciapiedi ghiacciati anche in strada Antica di Grugliasco nella Tre e, nel quartiere Mirafiori Nord, in corso Giambone dove, per i pendolari, recarsi alla fermata del tram 4 è quasi un’impresa.