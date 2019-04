Marciapiedi rotti e giardini chiusi: «Le radici mandano ko l’asfalto»

Disagi in tutta la città. E l’area giochi di via Challant è off limits da tre mesi

Spezzano l’asfalto, creano pericoli ai pedoni e, ultimamente, portano anche alla chiusura di marciapiedi e persino di intere aree giochi. A Torino le radici degli alberi, da semplice problema si sono trasformate in minaccia vera e propria. Un fenomeno che interessa ormai tutta la città da Nord a Sud e, visti i guai che genera, andrebbe forse affrontato con maggiore decisione dagli enti preposti. Il caso più recente riguarda il parco Ruffini. In corso d’Albertis, quindici giorni fa trenta transenne sono state installate davanti all’elementare Dal Piaz, poiché l’eccessivo rigonfiamento delle radici delle piante aveva provocato un dissesto stradale. L’intervento è poi proseguito la settimana scorsa e i dissuasori – ora una cinquantina – si trovano anche nel tratto tra via Boggiani e via Serao. In più c’è un cartello indicante pavimentazione sconnessa.

Peccato però che l’intera operazione sia vanificata dal fatto che gli arredi non impediscono l’accesso alla zona di pericolo. Dove invece è impossibile entrare è nell’area giochi di via Challant, in Borgata Lesna. Uno spazio transennato da fine gennaio, sempre per lo stesso motivo. Dunque, da tre mesi i bambini non sanno dove andare a giocare. Il Comune ha promesso di inserire l’area nel prossimo intervento di manutenzione straordinaria, ma una data di riapertura ancora non c’è. Pozzo Strada, tra l’altro, pare davvero un quartiere interessato dalla piaga delle radici, poiché anche nei giardini di fronte all’ospedale Martini i rigonfiamenti sono evidenti. E considerando la location, non è una bella notizia.

A Mirafiori è invece bene ricordare corso Salvemini, con l’asfalto tra via Palatucci e via Guido Reni spezzato in più punti. Spostandoci a Nord, i frequentatori dell’area giochi di via Pietro Cossa 280 da tempo segnalano radici di alberi che sollevano gli autobloccanti, oltre alla pavimentazione anti-trauma piena di buche. E l’elenco non si ferma qui, perché episodi analoghi vengono segnalati da tanti, troppi cittadini negli ultimi mesi. Urge risolvere il problema. Alla radice, se possibile.