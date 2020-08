I marciapiedi come trappole pericolose: «Si cammina su un percorso a ostacoli»

Madonna di Campagna, Barriera di Milano, San Salvario, Crocetta e Mirafiori. È grande la mappa dei marciapiedi a pezzi in città e ci sono dei punti dove, a sentire gli abitanti, «possiamo seminarci sopra». Battute a parte, sebbene il Comune proceda nei suoi lavori – è di 8 milioni lo stanziamento di denaro nel 2020 per fare la manutenzione delle strade – in tanti quartieri gli operai non si vedono da anni.

ASFALTO A PEZZI

In periferia nord, l’asfalto di via Viterbo è un colabrodo da ambo i lati, nel tratto che da piazza Villari conduce fino in via Stradella. Un centinaio di metri più in là, largo Borgaro è nelle stesse condizioni e saltano pure le pietre. Spostandosi in corso Sommellier, al confine tra Crocetta e San Salvario, dal lato dei negozi si cammina su un cavalcavia che sembra finito sotto un bombardamento. E non va meglio in corso Unione Sovietica, dove in più tratti il marciapiede è dissestato, ad esempio nei pressi di via San Marino.

