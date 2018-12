Marco il Dottore dell’Auto, un nome che la dice lunga sugli ottimi servizi che questa nuova officina, anche distributore di carburante, di corso Moncalieri è in grado di offrire.

«Ci occupiamo di tutta la meccanica – racconta Marco Furnari, il titolare – della parte elettrica e, grazie ai computer che abbiamo in sede siamo in grado di diagnosticare i guasti anche sulle auto di ultima generazione, ma il nostro pezzo forte sono le gomme».

E c’è da crederci dato che possiede anche un team di auto da corsa, la Marco Drift Driver, legata all’omonima disciplina di gare spericolate divenuta famosa con i film “Fast and Fourios”. «Corro con una Bmw M3», racconta Marco che proprio il 23 dicembre parteciperà alla manifestazione automobilistica di Castelletto di Brandizzo, a Pavia, alla quale parteciperanno personaggi illustri come il papà di Valentino Rossi, Graziano, e tanti vip tra cui Rocco Siffredi. Ed è qui sì che entrano in gioco le gomme:

«Me ne intendo eccome – spiega Marco – dato che a ogni gara è basata sullo scivolamento delle auto, ne faccio andare una ventina».

Cortesia e professionalità sono, quindi, i tratti distintivi di questo particolare dottore su quattro ruote.

Indirizzo: corso Moncalieri 355,

Telefono: 011661.0003, 3891636150