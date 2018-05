Maria Gangi Acconciature – L’arte dei capelli inizia dalle star

Sotto le sue mani sono passate star della televisione come Ellen Hidding, Daniela Bello e Gabriella Carlucci che l’ha voluta con sè a Melaverde di Canale5 ma Maria Gangi è sempre rimasta fedele alla sua missione di cura e attenzione per i capelli delle sue clienti. Oggi dopo 33 anni è ancora titolare di Emmegi Acconciature in via Sacra di San Michele 40 e la sua esperienza è fondamentale per accontentare i gusti del pubblico, formato prevalentemente da clienti affezionate. Nel salone tratta anche trucco e acconciature da sposa (eventualmente anche a domicilio) e per tutti ci sono professionalità e sorrisi perché «il mio lavoro è un piacere e voglio che i capelli delle mie clienti risplendano di luce propria». Emmegi Acconciature è aperto dal martedì al giovedì con orario 9-12.30, 14.30-19.30, venerdì e sabato 9-18, sempre su appuntamento.

Contatti: 011.712720 – 338.9962703

Sito Web: www.mariagangiacconciature.it