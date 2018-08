Maria Gangi Acconciature – Luce nuova per i vostri capelli con una acconciatura da star

Se la bellezza del capello è un’arte, Maria Gangi ne è una delle migliori interpreti in Torino. Dalla sua ha una lunga esperienza professionale, maturata nel salone Emmegi Acconciature in via Sagra di San Michele 40 ma anche frequentando in mondo dello spettacolo e della televisione. Si è occupata infatti personalmente di curare le acconciature per conduttrici importanti come Gabriella Carlucci ed Ellen Hidding (entrambe su Canale 5), ma tutti i giorni lo fa con sapienza anche con le sue clienti. Maria vorrebbe trasmettere la sua esperienza – come confermano i numerosi attestati che compaiono accanto alle foto dei personaggi dello spettacolo – per formare delle giovani che un giorno possano prendere il suo posto, perché curare i capelli non è soltanto un fatto di manualità, ma anche di relazioni interpersonali, di sapersi rapportare con il pubblico e trovare la soluzione ideale per ogni testa e ogni gusto.

Da Emmegi Acconciature si eseguono trattamenti per capelli danneggiati, colpi di sole, pieghe e tagli personalizzati, tinte per capelli e tutto quello che serve per migliorare il proprio look. Capitolo a parte meritano le spose:

«La preparazione comincia in genere il giorno prima. E la mattina del matrimonio sono già a casa della sposa con tutta la mia attrezzatura, non la mollo nemmeno un attimo almeno sino a quando non comincia il lavoro del fotografo, ma alle volte aspetto anche oltre. Hanno già tanti pensieri, i capelli e il make up devono diventare solo un piacere».

Dopo tanti anni ormai non è più solo un lavoro, ma quasi una missione:

«Voglio che i capelli dei miei clienti risplendano di luce propria».

E per tutte le clienti c’è sempre un sorriso. Il salone apre dal martedì al giovedì con orario 9-12.30, 14.30-19.30, venerdì e sabato 9-18, sempre su appuntamento.

Contatti: Sito web o 011.712720, 338.9962703.