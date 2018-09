Maria Garcia, il segreto di Caicedo fa impazzire Instagram

Una cosa è certa: la bella Maria Garcia sa come ci si mette in posa davanti ad una telecamera. E lo sanno bene le migliaia di follower che hanno letteralmente preso d’assalto il suo profilo Instagram dove la top model si esibisce in pose da capogiro. Semplicemente esplosive. Di quelle sexy al punto giusto. Maria, semplicemente bellissima, per quanti non lo sapessero, è la moglie dell’attaccante della Lazio Caicedo il quale, con i suoi gol, sta trascinando le aquile biancocelesti: è lei la sua…arma segreta?