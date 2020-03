Maria Liman, la russa dall’anima caliente

Adora la pizza, va matta per i balli caraibici, al freddo polare preferisce il caldo dei tropici e le vacanze al mare, oppure assolate mattinate in piscina: Maria Liman è una modella russa dall’anima caliente.

Se non fosse per i suoi tratti somatici, qualcuno potrebbe tranquillamente scambiarla per un’italiana, una spagnola o una sudamericana. Anche il suo carattere è estremamente aperto e gioviale.

Inserita tra le top 10 di Miss Maxim, la splendida modella con le sue forme da urlo ha conquistato prime pagine e copertine di numerose riviste patinate. E il suo profilo Instagram viaggia verso i 600mila followers.