Da Mariah Carey al Blasco. Ecco i brani più gettonati

Chi dice Natale dice calore, atmosfera e il piacere di ritrovare sentimenti veri. Non c’è niente di meglio della musica, quindi, per vivere tutte queste emozioni all’ennesima potenza e costruire così ricordi che rimarranno indelebili nel tempo. Brani, jingle e colonne sonore che durante queste settimane hanno invaso le radio torinesi per trasformarsi in veri tormentoni.

Ma quali sono le canzoni andate per la maggiore nel weekend di Natale appena trascorso? «Dando per scontato che la regina del Natale è, dal lontano 1994, Mariah Carey con la sua “All I want for Christmas is you”- spiega Christian Panzanaro di Radio Grp – cantata anche da Michael Bublè, altro leader in queste settimane con i brani del suo ultimo album “Love”, ci sono molti altri titoli da segnalare nel nostra messa in onda. Come “All I am” di Jess Glyne che spicca fra i brani stranieri o “Il coraggio di andare” di Laura Pausini e Biagio Antonacci per quanto riguarda gli italiani. Alla coppia del momento seguono i Tiromancino con “Sale amore”, “ E lo” di Los Unidades e Pharrell Williams, “Se piovesse il tuo nome” di Elisa e Calcutta, “Baby” di Clean Bandit, “Hola” di Marco Mengoni, “Connection” di Onerepublic. Immancabili, infine, “La verità” di Vasco Rossi e “Una storia importante” di Giorgia».

Si cambia radio, ma la colonna sonora rimane, più o meno, la stessa. «Certo, impossibile non citare “All I want for Christmas is you” durante il Natale ma, anche Laura Pausini e Biagio Antonacci che in questi giorni hanno tenuto compagnia ai più romantici – spiega Devis Maidò di Radio Manila – ottime le posizioni di Giorgia, Vasco Rossi e Marco Mengoni, così come quelle di Eros Ramazzotti e la sua “Vita ce n’è” e ancora dei TheGiornalisti richiestissimi con “New York”, canzone ritornata in auge durante il Natale. Per il rap, si segnalano J Ax con “Tutto tua madre” e Fedez con “Prima di ogni cosa”. Fenomeni anche sotto l’albero i Maneskin e la loro “Torna a casa”».

E, infine, ecco Wlady e la sua Radio JukeBox ora anche radio visione grazie al canale 192: «Anche durante queste feste siamo stati in compagnia dei nostri ascoltatori. Le canzoni più suonate natalizie sono le classiche. Così spiccano gli Wham con “Last Christmas”, Mariah Carey con “All I want for Christmas is you” e Michael Bublè con le sue cover, le più richieste insieme alla italiana “A Natale puoi” è i brani di Irene Grandi. I successi italiani del momento più suonati sono, per quanto ci riguarda, Laura Pausini e Biagio Antonacci con “Il coraggio di andare”, Irama con “Bella” e “Rovinata” e per i più giovani immancabili le canzoni di Sfera Ebbasta».