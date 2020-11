Marialaura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio

Ha 22 anni, 42 in meno rispetto al giornalista: è uscita allo scoperto durante l'ultima puntata di "Live non è la D'Urso"

È uscita allo scoperto collegandosi in diretta durante l’ultima puntata di “Live non è la D’Urso”, facendo due annunci. Il primo: quello di essere positiva al Covid. Il secondo: essere la fidanzata di Paolo Brosio, con cui ha intrattenuto “rapporti religiosi e carnali”.

Marialaura De Vitis, splendida modella 22enne, vive a Milano e ha 42 anni in meno del suo compagno, fresco di partecipazione al Grande Fratello Vip. Si sono conosciuti a Forte dei Marmi: lei era hostess a un convegno, si sono scambiati il primo bacio dopo poche ore.

Marialaura non è credente e ha confessato che Brosio vive la sua conversione come una sorta di “missione”. Ha assicurato che gli resterà fedele fin quando non uscira dalla casa (è poi successo ieri sera con l’eliminazione), ma intanto il suo profilo Instagram ribolle di foto “peccaminose” come quelle in gallery.