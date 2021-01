Marialuisa Jacobelli, la figlia d’arte

Papà Xavier le ha trasmesso la passione per il giornalismo: una bellezza da prima pagina

I suoi auguri per un felice 2021 hanno provocato una vera e propria scossa ai followers che, sempre più numerosi, la seguono su Instagram. Coperta solo da schiuma, dalla vasca da bagno, ha strizzato l’occhiolino al futuro.

Marialuisa Jacobelli è una figlia d’arte. Papà Xavier, direttore di Tuttosport e già al timone di numerosi quotidiani in passato, le ha trasmesso la passione per il giornalismo, che ha coltivato collezionando numerose esperienze in tv.

Non solo sport e attualità, comunque. Molti la ricorderanno per la piccante comparsata all’ultima edizione di Temptation Island, dove è stata tra le tentatrici più apprezzate e ammirate.