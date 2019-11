Mariana Morais, curve decisamente pericolose

Quelle di Mariana Morais sono curve decisamente pericolose. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per farsi un’idea delle fattezze, senza dubbio maliziose, della splendida modella.

Nata in Brasile in 22 anni fa, la bionda e peperina ballerina paulista ha fatto fortuna negli Stati Uniti, a Las Vegas, come ragazza immagine e ring girl. E ben presto è diventata una vera e propria celebrità sui social.

Il suo account Instagram, come detto, viaggia a vele spiegate verso i 500mila followers. Ed è pieno zeppo di scatti da urlo, in cui la prorompente Mariana si mostra in tutto il suo fascino…da ogni angolatura.