Marijuana a “km zero” e venti chili d’erba custoditi in casa, arrestato 55enne [FOTO E VIDEO]

Nei giorni scorsi, a Mathi, i carabinieri del locale comando stazione, entrati in azione con la collaborazione dei militari del nucleo cinofili di Volpiano, hanno arrestato per detenzione e produzione di droga, un 55enne del posto, celibe e disoccupato, che viveva lì con l’anziana madre.

SEQUESTRATI 20 CHILI DI MARIJUANA

La perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha permesso alle forze dell’ordine di sequestrare 20 chili di marijuana e bilancini precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Secondo una stima degli investigatori, la produzione della droga consentiva al 55enne un guadagno di circa 20 mila euro all’anno.

SCOPERTE LE PIANTAGIONI DELLA DROGA

Le indagini hanno poi consentito agli investigatori dell’Arma di individuare, in aree demaniali dei Comuni di Balangero e Lanzo Torinese, tre piantagioni che il 55enne “curava” e utilizzava per produrre marijuana a “km zero“. In quegli appezzamenti i carabinieri hanno scoperto complessivamente 80 piante.