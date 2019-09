Marijuana, hashish e cocaina in casa, 44enne arrestato per spaccio

I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno arrestato un 44enne residente a Casalborgone perché trovato in possesso di tre piante di marijuana alte quasi due metri, nonché hashish in pezzi, marijuana, cocaina e vari materiali per il confezionamento della roba. La droga era “custodita” nell’abitazione dell’uomo ed in quella del padre a San Raffaele Cimena.

AI DOMICILIARI PER SPACCIO

L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente è finito sotto sequestro. L’uomo. A. N., è stato arrestato con l’accusa di spaccio e collocato agli arresti domiciliari.