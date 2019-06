Marijuana nascosta in mansarda: 20enne denunciato per spaccio

I carabinieri hanno sequestrato 30 grammi di droga, già confezionata in singole buste, e 300 euro in contanti

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’ l’accusa a cui dovrà rispondere un 20enne di Cercenasco, nel pinerolese, beccato dai carabinieri del comando stazione di Vigone.

LA SCOPERTA IN MANSARDA

Nella mansarda dell’appartamento in cui il giovane vive con la mamma, i militari hanno infatti trovato nascosti 30 grammi di marijuana, già confezionata in singole buste e 300 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati, il giovane è stato stato denunciato.