Marilù fa il gelato – Gelaterie di famiglia per sapori genuini e un pizzico di storia

Quella di “Marilù fa il gelato” è una bella storia di imprenditoria al femminile e di idee vincenti. Maria Luisa e le due figlie che le danno una mano nei tre punti vendita di una catena di gelaterie che non è assolutamente un franchising, come sottolineano con giusto orgoglio, ma piuttosto una filosofia di servizio uguale in via Nizza 92, corso Cincinnato 164 e via Monferrato 7/b. Gelato, torte gelato, granite siciliane e ghiaccioli artigianali sono prodotti nei loro laboratori. E accanto ai gusti classici spiccano quelli particolari:

«Siamo partiti con “Marilù assaggia l’Italia”, quest’anno abbiamo lanciato la campagna “A spasso nella storia” e così ogni 8-10 giorni produciamo un gusto diverso abbinato a un personaggio storico».

Contatti per ordini: 011.7920082 (Via Nizza), 011.7398939 (corso Cincinnato), 011.3724137 (via Monferrato).