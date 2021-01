Marina Muntaner, la più amata nello spogliatoio del Real

Modella o maestrina? Entrambe le cose. Marina Muntaner ha scelto saggiamente di proseguire gli studi nonostante i primi, significativi successi nello star system spagnolo. E così, tra una sfilata e l’altra, un servizio fotografico e una serata di gala, ha trovato il tempo di laurearsi in Educazione dell’Infanzia e Istruzione Primaria.

A Madrid, però, la ricordano soprattutto per le sue frequentazioni nello spogliatoio del Real. Per qualche tempo, infatti, è stata legata sentimentalmente a Marco Asensio, attaccante della ‘Cantera’ ormai stabilmente in prima squadra: suo il gol del definitivo 4-1 nella finale di Champions League a Cardiff nel 2017 contro la Juventus.

D’estate, però, con un clamoroso colpo di teatro ha annunciato su Instagram la fine della burrascosa relazione con l’attaccante e l’inizio della love story con un portiere dei Blancos, Luca Zidane, figlio di Zinedine. Insomma, Marina è proprio la più amata nello spogliatoio dei ‘Galacticos’.