Marionetta, gentiluomo, patriota: tutti i volti di Gianduja

Potrà sorprendere ma c’è stato anche un Gianduja con i baffoni, ben lontano dalle immagini canoniche della maschera tipica torinese: era il conte Edoardo Scarampi di Villanova, che portò la redingote e il codino della maschera nei carnevali storici dell’Ottocento. E si può dire che non impersonava Gianduja, lui era Gianduja. Così come lo è stato, e per sempre lo sarà, l’indimenticato Andrea Flamini, scomparso due anni fa. Ed è proprio la sua voce che sembra di risentire mentre racconta di sé, il sé con parrucca e costume d’epoca, a Giorgio Enrico Cavallo nel libro “A la manera ‘d Gianduja” (Editrice il Punto – Piemonte in Bancarella) che potete comprare in edicola con il nostro giornale al prezzo di 9,50 euro.

Quella di Giorgio Enrico Cavallo è una firma che i nostri lettori ben conoscono, per i suoi articoli e le sue rubriche su CronacaQui. Giorgio è uno storico preparato, ma in questo libro non si limita a un excursus storico, fa anzi un vero e proprio romanzo della maschera torinese. Innanzitutto attraverso la voce di Andrea Flamini, come abbiamo detto, che ha dettato la sua autobiografia a Giorgio proprio sperando che venisse pubblicata. Ma anche quelle di di marionettisti e burattinai che raccontano il loro particolarissimo mondo, un piccolo grande teatro che ancora oggi sopravvive. E poi la la realtà delle associazioni, la Famija Turinèisa e l’Associassion Piemontèisa che mantengono viva l’immagine del Gianduja simbolo di Torino.

Molti si chiedono chi fosse realmente Gianduja: una maschera comica, un popolano furbo? “Gianduja – dice Cavallo – ha assunto tanti volti a seconda di chi lo ha interpretato. E’ stato un patelavache ma anche un patriota, anche se secondo i suoi inventori credo che fosse più simile a un servitore fedele. Caso raro nel mondo nei marionette e burattini, che generalmente sono intriganti: per Sales e Bellone era probabilmente più simile a un buon servitore pronto ad aiutare il suo padrone”.

Giovanni Battista Sales, torinese, e Gioacchino Bellone da Racconigi: sono loro i giovani appassionati dello spettacolo di marionette che si teneva al mercato del sabato davanti a Palazzo Madama che hanno creato Gianduja e in questo libro, forse la prima volta, se ne ricostruiscono le vite, le peripezie e i guai giudiziari che li portarono anche a rifugiarsi a Castell’Alfero, nella casa dei patrioti De Rolandis. E forse fu così che l’assennato Gianduja (Gian d’la duja, intendendo con duja il bicchiere di vino o forse Gian d’Oja, ossia la frazione di Racconigi dove era nato Bellone?) divenne un simbolo risorgimentale. “Ebbe un grande ruolo – prosegue ancora Giorgio Enrico Cavallo – nel giornali illustrati del Risorgimento. Usarono l’immagine di Gianduja come alter ego del Piemonte. Ci sono vignette in cui anche Cavour si veste da Gianduja per ovvi motivi di propaganda”.