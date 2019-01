Marisa Amato, 60 giorni per i risultati dell’autopsia: escluse patologie congenite

Per fare chiarezza sulle cause e le eventuali responsabilità della morte di Marisa Amato ci vorranno 60 giorni. Il medico legale incaricato dalla procura di eseguire l’autopsia sul corpo della 65enne rimasta ferita in seguito agli incidenti in piazza San Carlo del 3 giugno 2017, infatti, si è riservato di depositare le conclusioni tra due mesi anche alla luce degli esami istologici, che richiedono del tempo.

La donna è morta alcuni giorni fa in seguito a complicazioni respiratorie, dopo essere rimasta paralizzata proprio in seguito alle ferite riportate in occasione dei disordini durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Secondo quanto filtra da ambienti vicini all’inchiesta, sarebbero emersi pareri discordanti: per gli specialisti interpellati dai medici dell’ospedale Molinette, in particolare, il decesso sarebbe stata diretta conseguenza del trauma subito dalla donna in quella serata, mentre per altri la conseguenza di un cattivo trattamento nelle settimane successive.

L’esame autoptico, davanti ai consulenti di parte, è stato eseguito dal dottor Fabrizio Bison, consulente nominato dalla procura, e se non altro ha escluso patologie congenite. La morte di Marisa Amato, dunque, potrebbe essere stata conseguenza della tetraplegia e di successive complicanze. La documentazione medica attestante il calvario della donna dopo quella maledetta serata è stato acquisito dal medico legale.