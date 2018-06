Marito e moglie accoltellati in collina per gelosia: arrestati padre e figlio

Padre e figlio arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di Antonino e Filippo Scaletta, rispettivamente di di 62 e 36 anni. Secondo gli investigatori, sarebbero stati loro, ieri sera, poco dopo le 21, a tentare di uccidere, a coltellate, un uomo e una donna, mentre questi passeggiavano con il cane al guinzaglio in strada del Mongreno, sulla collina di Torino, a pochi passi dalla scuola elementar. Vittime e aggressori erano vicini di casa.

LA DONNA E’ IN PROGNOSI RISERVATA

A dare l’allarme è stato un passante, che ha visto i feriti per terra. La donna, Antonia Ierace, 70 anni, titolare di un’impresa di pulizie, è stata trasportata in gravi condizioni (è in prognosi riservata) all’ospedale San Giovanni Bosco, dove i medici l’hanno operata: ha la milza e un polmone perforati. Prima dell’aggressione, nel pomeriggio, aveva rischiato di essere investita da un’auto lanciata a forte velocità.

L’UOMO COLPITO CON UN COLTELLO E UN MARTELLO

Il marito, Mario Scarcina, 64 anni, è stato invece ricoverato con lievi ferite da taglio all’ospedale Molinette. Nel tentativo di difendere la moglie è stato colpito con un coltello e un martello.

ACCOLTELLATO ANCHE IL CANE

Prima di darsi alla fuga, gli aggressori hanno ferito anche il cane che, per difendere il padrone, si era scagliato contro di loro: secondo alcuni testimoni, il gesto dell’animale avrebbe consentito alla coppia di fuggire in casa. L’animale è stato accoltellato alla gola. Anche lui è stato soccorso e si trova ora alla clinica veterinaria della Colletta.

IL MOVENTE: RIVALITA’ AMOROSE

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, dietro l’aggressione ci sarebbero rivalità amorose. Il figlio della coppia aggredita avrebbe avuto una relazione con l’ex dell’aggressore più giovane. A scatenare la follia sarebbe stata dunque una vendetta Antonino è stato trovato in casa, al civico 44 e il figlio in fuga sulle strade della collina.