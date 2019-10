Marito violento: punta il coltello contro lo stomaco della moglie. Arrestato

E' successo nei giorni scorsi a Torino, in uno stabile del quartiere Madonna di Campagna

Ha aggredito la moglie, 39 anni, puntandole un coltello allo stomaco, incurante del loro bimbo di 2 anni che la donna stringeva in braccio. Provvidenziale si è rivelata la richiesta d’aiuto arrivata dall’altra figlia, 17 anni, che era fuori casa. E che ha lanciato l’allarme allertando la polizia. E’ successo nei giorni scorsi a Torino, in uno stabile del quartiere Madonna di Campagna.

LA RAGAZZA AVVISA GLI AGENTI

La ragazza, in compagnia del fidanzato, ha avvisato una pattuglia della squadra volante, che si è subito recata a casa della madre. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, 38 anni, ancora nell’appartamento e hanno sequestrato il coltello utilizzato durante l’aggressione, nonché un bastone telescopico.

UNA STORIA DI MALTRATTAMENTI

La vittima ha tratteggiato un quadro di maltrattamenti ai danni dell’intera famiglia che andava avanti da qualche anno. Spesso, secondo il racconto della malcapitata, il compagno l’aveva minacciata di morte prendendosela anche con la figlia di lei, avuta da una precedente relazione, tanto da spingere la ragazza a trasferirsi nell’appartamento del fidanzato.

AVEVA PERSO IL LAVORO E CONSUMAVA MARIJUANA

Il 38enne, che negli ultimi mesi aveva perso il lavoro ed aveva iniziato a fare uso di marijuana, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per porto abusivo di armi. E’ attualmente sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale con contestuale divieto di avvicinamento ai familiari.