“Mark Caltagirone non esiste, ma noi sì”: foto e video del Torino Pride

Migliaia di persone colorano le via della città. Presenti la sindaca Appendino e Vladimir Luxuria

“Come sempre e senza dubbi, in prima fila al Torino Pride per i diritti di tutte e tutti”. Sono le parole della sindaca Chiara Appendino, presente alla manifestazione partita intorno alle 16:30 da corso Principe Oddone e diretta in piazza Vittorio Veneto.

E’ intervenuta anche Vladimir Luxuria, che nei giorni scorsi è stata nominata direttrice del Lovers Film Festival. Migliaia le persone che stanno colorando la città della Mole.

IL VIDEO DELLA SINDACA APPENDINO:



IL TWEET

🏳️🌈 Come sempre e senza dubbi, in prima fila al #TorinoPride per i diritti di tutte e tutti pic.twitter.com/L56ZwS4rLB — Chiara Appendino (@c_appendino) 15 giugno 2019



LE FOTO