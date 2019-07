Mark Knopfler e la magia di un festival rock al Sonic Park

Un anno fa, di questi tempi, ero letteralmente prostrato ad adorare Dio (ossia Eric Clapton) nel cuore di Hyde Park assieme a Santana, a Steve Winwood, a Zucchero. Ieri sera il prato e il palco erano quelli del Sonic Park, per farmi rapire dal finger picking di Mark Knopfler. E il sound dei Dire Straits riecheggia forte, unico, ancora coinvolgente. Immerso, ovviamente, nel grande percorso musicale del cantautore scozzese che sa spaziare dalle atmosfere southern al blues e persino al reggae.

Certo, il grande evento di ieri sera era nel tour che si concluderà tra la due giorni alle Terme di Caracalla a Roma e il finale all‘Arena di Verona, per l’ultimo album “Down the road wherever”, ma sappiamo tutti di essere qui soprattutto per riascoltare i brani che hanno fatto la storia della musica. Camicia rosa e aria sorniona, da tempo Knopfler non può più portare la fascia da tennis tra i capelli, ma in fondo siamo in tanti qui, tutti più bianchi o pelati, invecchiati naturalmente e ci riconosciamo anche senza FaceApp. E lui, Mark, non aspetta molto per lanciare i dadi truccati di “Romeo and Juliet” che esplode nei nostri cuori.

“Money for nothing” è nel primo dei due bis, prima del saluto con la colonna sonora di “Local hero”. Duetta complice con i suoi musicisti, Knopfler, con le tastiere di Guy Fletcher e il piano di Jim Cox, la chitarra di Richard Bennet e il violino e la cetra di John McCusker, il basso di Glenn Worf. Danny Cumming alle percussioni e Ian Thomas alla batteria sono una scarica di adrenalina, quasi un duello ritmico tra loro due. Ma le emozioni più grandi, ammetto, me le hanno date il sax e la tromba di Graeme Bleblins e Tom Walsh. Giganti su un palco assieme a un gigante della musica.

Ma Sonic Park non è solo la grande musica, per un cartellone che stasera vede anche Eros Ramazzotti, la bellezza di questo trovarsi è nel grande prato dove spuntano anche le coperte o le tovaglie da pic nic, nel Food Park che rivisita con originalità hamburger, pizze e piadine con ingredienti del territorio. E birra ovviamente, perché chi ha avuto la fortuna di assistere a un festival rock sa che non puoi non avere una birra in mano, o mangiare qualcosa, mentre ascolti e godi della musica. I piaceri di sensi diversi possono unirsi.

C’è un che di anglosassone in tutta l’organizzazione, compresa l’ottima idea dell’acqua distribuita gratuitamente e i giardini all’ombra del cervo sono ordinati e puliti. Dopo due ore di emozioni, il pubblico defluisce ordinatamente. Niente affatto scontato, dalle nostre parti.