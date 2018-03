Marocchino arrestato nel Cuneese, per gli inquirenti è un esempio di minaccia “homegrown”

Ilyass Hadouz, il marocchino di 19 anni arrestato questa mattina a Fossano dai carabinieri del Ros, è un classico esempio di scuola del cosiddetto “terrorismo homegrown“, una sorta di terrorismo “autoctono”, perseguito soprattutto dalla seconda generazione di musulmani immigrati.

TERRORISMO COLLEGATO A INTERNET

Si tratta di un jihadismo scollegato dalle grandi reti terroristiche internazionali e dalle moschee, e invece legato soprattutto alle comunicazioni su internet. Per gli inquirenti una “minaccia estremamente insidiosa e complicata da contrastare”.

L’ESCALATION DELLA RADICALIZZAZIONE

L’escalation della radicalizzazione di Ilyass Hadouz, ribattezzatosi Ilyass El Magrebi, inizia nel febbraio di quest’anno. Risalgono ad allora quelle che gli inquirenti definiscono “intense navigazioni internet – effettuate per lo più in orario notturno – su siti contenenti materiale di propaganda direttamente riferibile al Daesh, acronimo utilizzato in sostituzione di Isis per indicare lo Stato Islamico.

IL GIOVANE EMULAVA LA GESTUALITA’ DEI MILIZIANI

Al giovane sono attribuiti anche comportamenti emulatori della gestualità tipica dei mujaheddin. All’interno dell’abitazione di Ilyass sono state inoltre acquisite immagini in cui assume le gestualità tipiche dei miliziani-terroristi del Daesh, di cui visionava i filmati.