Marotta, addio alla Juve: “Scelta dolorosa, voluta dalla società”

Il lungo addio di Beppe Marotta. Le strade della Juventus e del suo oramai ex ad, si dividono. “Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento – ha detto il dirigente bianconero ai microfoni di Sky – Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome”.

SMENTISCO CANDIDATURA ALLA FIGC

“Rimarrò al contempo nella Juve come direttore generale dell’area sport. Fino a quando? Questo è un accordo di cui parleremo col Presidente. Smentisco categoricamente che io possa essere candidato alla Figc, in questo momento è un’esperienza che non mi tocca e quindi posso tranquillamente affermare che non sarò il candidato”.

LE NOSTRE STRADE SI SEPARANO

Incalzato dalle domande dei giornalisti di Sky, Marotta ha poi aggiunto: “Sì, le nostre strade si separano, è un dato di fatto, quindi non voglio aggiungere altro in questo momento. C’è in me anche un po’ di emozione, quindi evidentemente riprenderemo il discorso più avanti. E’ una situazione voluta dalla società, non C’è un motivo scatenante. Io mi adeguo a quelle che sono le loro idee e le loro direttive, per amore sia delle persone che della stessa Juve”.

ANDARE VIA? SCELTA DOLOROSA

“Andare via? E’ un termine forzato – aggiunge – sono un uomo d’azienda e sposo questa linea, certo di avere dato il 100%”. Una scelta comunque “dolorosa”, perche’ “in questi anni ho vissuto tante emozioni e sono state tutte belle”.

ARRIVABENE PER LA SUCCESSIONE?

Tra i candidati alla successione nel ruolo di amministratore delegato della Juventus, nelle ultime ore, è sbucato anche il nome di Maurizio Arrivabene, attuale team principal Ferrari e già in passato nel CdA della Juventus. Altri nomi che appaiono più defilati, sono quelli di Michele Uva, attuale dg della Federcalcio, di Giovanni Carnevali, attuale dg del Sassuolo, e di Zinedine Zidane.