Marotta, annuncio a sorpresa: “Non sarò più l’ad della Juve. Le nostre strade si separano”

Dopo la vittoria contro il Napoli, è arrivato l’annuncio a sorpresa di Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport: “Il mio mandato di amministratore delegato della Juventus scadrà il 25 ottobre e la società e gli azionisti intendono attuare una politica di rinnovamento. Dunque, non sarò tra i candidati: rimarrò come direttore generale dell’area sport”.

Un ruolo, quello di dg che sarà temporaneo. Già, perché l’attuale ad bianconero ha poi confessato: “Le nostre strade si separano. Sono stati otto anni bellissimi, oggi sono emozionato, non voglio aggiungere altro”.

Marotta, premiato di recente come miglior manager d’Europa, mette a tacere le voci che lo danno come nuovo possibile presidente della Figc: “Smentisco categoricamente, in questo momento è un’esperienza che non mi tocca”.