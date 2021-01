Il marrone di San Giorio. Una delizia valsusina buona tutte le stagioni

Ottimo per le classiche caldarroste ma viene utilizzato anche per realizzare marmellate e creme spalmabili

Molto più di una castagna. Il marrone di San Giorio è ormai un’eccellenza italiana unica e usata in diverse preparazioni. C’è chi lo usa per le creme spalmabili (la classica crema di marroni), chi per le marmellate o chi, più semplicemente, predilige le caldarroste. Tuttavia il marrone ormai ha decisamente valicato i confini della Val Di Susa.

Da molti anni a portare avanti la tradizione sul territorio valsusino c’è l’azienda agricola Pognant Gros, che dopo un percorso iniziato nel 2007, dal 2013 può fregiarsi del marchio Igp (indicazione geografica protetta) sui propri marroni. Un lungo iter che però ha riconosciuto l’eccellenza del territorio. Del resto quella della castanicoltura è una tradizione che arriva da molto lontano: «Prima l’azienda era gestita da mia mamma, ma la castanicoltura l’ha iniziata mio nonno – racconta il titolare, Federico Pognant Gros -. Attraverso le potature e gli innesti il prodotto ha avuto il suo apice nel 2007, quando si è potuto certificare il marrone della Val di Susa. Ad oggi sono 7 anni che il marrone ha il marchio Igp».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++