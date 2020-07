Marte, Marte, quanto ci costi!

Americani, europei, indiani, giapponesi, arabi, ed ora i cinesi: tutti a lanciar razzi verso Marte per verificare se sarebbe possibile viverci. Questi programmi spaziali costano uno sfracello. Con quello che si spende ad esplorare altri pianeti, si potrebbe far stare molto meglio l’uomo su questo, di pianeta. I verdi gnaulano di sovrappopolazione terrestre insostenibile, eppure sulla Terra siamo “solo” 7,65 miliardi. Sembrano tanti, ma la Terra potrebbe comodamente ospitarne e nutrirne il triplo. Pensate che se mettessimo in piedi a 4 per mq (come in un normale ascensore) gli abitanti del globo, basterebbe la superficie della Val d’Aosta e un po’ di Canavese a contenerli. I verdi farneticano di cementificazione incontrollata quando solo in Italia ci sono più di 300 splendidi paesi totalmente abbandonati, quando le zone montagnose e scomode si spopolano qui e in tutto il mondo, quando immense praterie e steppe aspettano in Asia e Sudamerica di essere coltivate. I verdi piangono sulla deforestazione selvaggia mentre in Europa le foreste sono cresciute di 44mila Kmq negli ultimi 10 anni. Dicono che presto sarà impossibile nutrire tutti quando, oltre agli insetti sulle terre emerse, ci sono negli oceani riserve immense di cibo non sfruttate come le alghe e persino le meduse, con cui gli scienziati danesi producono appetitose chips ricche di vitamine e minerali. Si stracciano le vesti sull’acqua dolce che finirà e scatenerà guerre quando coi dissalatori a elettricità solare quello non è più un problema neanche nei deserti. E se lasciassimo perdere Marte, allora? Non è un discorso da vecchi parrucconi antiprogresso: è una domanda che mi ha fatto mio nipote Marco, che di anni ne ha 18.

