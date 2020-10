Martedì l’ultimo saluto a Pippo

Saranno sicuramente in tanti, martedì mattina alle 10, nella chiesa di San Benedetto Abate a San Mauro, per dare l’ultimo saluto a Filippo Polito, stroncato dal Covid a 69 anni. E qualcuno forse non potrà neppure entrare in chiesa viste le regole del distanziamento tra le persone, in questo momento così difficile per la nostra comunità.

Ma “Pippo”, come lo chiamavamo noi amici, rimarrà nei nostri cuori con quella straordinaria voglia di fare, come se la vita in fondo fosse una sfida continua. Nello sport, da giovane campione di lotta, nella politica attiva, nel giornalismo.

Ciao Pippo, caro vecchio amico.