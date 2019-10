Martina Finocchio, la sexy youtuber è sempre più hot

Nei suoi video su Youtube parla con disinvoltura di orgasmi, sesso, delle sue perversioni e manie, senza alcuna remora. Così come non mostra remore nel mostrarsi senza (o con pochissimi) veli in pose decisamente bollenti.

Si chiama Martina Finocchio, ha 23 anni, è di Pescara ed è un vero e proprio fenomeno del web e in particolare dei social, visto che oltre a Youtube spopola anche su Instagram con i scatti autenticamente hot.

Recentemente ha conquistato anche le attenzioni di Playboy e, da brava “coniglietta”, ha pensato bene di mostrare qualche anticipazione ai suoi fan. Degli scatti in cui la sexy influencer e youtuber si mostra in tutto il suo esuberante splendore.