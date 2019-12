MARTINARTE- LA CREATIVITÀ COME FORMA D’ARTE IN UNO STUDIO CHE TI SEGUE

Se la creatività è la vostra passione, ma non sapete come esprimerla, il Laboratorio MartinArte è il posto giusto. Uno spazio ideale, nato dall’idea di Paola Barbarossa in corso Siracusa a Torino e dedicato ad artisti di ogni età. Perché ci sono corsi ad hoc ai bambini, che partono dall’età di 6 anni, ma anche per gli adulti che qui possono imparare e sviluppate la loro tecnica

Lo scopo di fondo è quello di procurare le basi, sia teoriche che pratiche, per mettere a frutto la propria vena con tecniche e materiali diversi, facendolo in un ambiente caloroso e informale al tempo stesso, uno studio che richiama quello dei grandi artisti ma regala anche grande relax e seno di comunità. MartinArte però ospita anche periodicamente mostre di artisti già noti che entrano in relazione con gli studenti e i novelli artisti per uno scambio culturale che arricchisce e ispira.

MartinArte, corso Siracusa 24/Torino.

Telefono: 335.360545.

Web: www.martinarte2010.com

paolabarbarossa@libero.it