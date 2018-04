Martiri e caimani

L’ex presidente del Brasile Lula è stato condotto in carcere, dove dovrà scontare 12 anni per corruzione e riciclaggio. Ex operaio, aveva sempre professato idee di estrema sinistra, poi moderate da presidente su una linea “socialdemocratica” simile a quella del Pd in Italia. Era della famiglia, insomma.

E infatti la famiglia è insorta. Prodi, D’Alema, Fassino, Camusso, Bersani, Quartapelle, Errani, Epifani ed altri compagni del Pd “duro e puro” hanno firmato un manifesto di sostegno all’ex presidente brasiliano in cui si dichiarano certi dell’inconsistenza delle prove a suo carico (con implicita pesantissima accusa nei confronti dei magistrati brasiliani) ed esprimono «grande preoccupazione e vero e proprio allarme per il rischio che la competizione elettorale in un grande Paese come il Brasile venga distorta e avvelenata da azioni giudiziarie che potrebbero impedire impropriamente a uno dei protagonisti di prendervi parte liberamente».

Eccallà, la sinistra doppiopesista. Senza pudore. Persino Mieli, che certo non è di centrodestra, ha evidenziato che la sinistra italiana ha sempre detto, durante i 20 anni di accanita persecuzione giudiziaria di Berlusconi, che «le sentenze si applicano, non si discutono». Ma quando toccano uno dei loro si discutono eccome.

Per Berlusconi ci sono voluti 50 processi per avere una condanna esecutiva a 4 anni (per semplice elusione fiscale elevata a frode) che lo eliminasse dalla competizione elettorale. Per Lula è bastato un processo: 12 anni per corruzione, con prove inoppugnabili. Colpito e affondato. Ma lui è un martire, Silvio un caimano. I vecchi compagni non si smentiscono mai.

[email protected]