«Mascherine gratis grazie alla donazione di un imprenditore»

Una quindicina di casi e un’emergenza da gestire con tutti i problemi del caso. Questa la situazione nella città amministrata dal sindaco Paolo Cugini. «Tutti assieme – spiega il sindaco – stiamo combattendo contro un nemico microscopico, invisibile, silenzioso e feroce, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario pubblico (medici ospedalieri, infermieri, operatori sanitari, medici di base, volontari) e di Protezione civile, e portando paura, sofferenza e a volte anche lacrime nelle nostre case. Un nemico che sta causando un impatto negativo sul tessuto economico dell’intera nazione, speriamo in modo non irreparabile e soprattutto per un periodo non lungo».

E proprio per combattere contro il Covid19, in questi giorni, è iniziata la distribuzione delle mascherine ad opera del Comune. A spiegare l’iniziativa è il primo cittadino, Paolo Cugini.

