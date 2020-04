Mascherine “inutili” per milioni di euro date anche alle Rsa

La moda made in Piemonte che dà il proprio contributo alla lotta al virus, una grande e storica azienda del Cuneese che si riconverte e si mette al servizio della collettività producendo quelle mascherine che nessuno riesce a trovare. È l’11 marzo e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, annuncia con orgoglio l’accordo che la Regione ha stretto con la Miroglio. «Ringrazio di cuore la disponibilità dell’azienda – dice Icardi – le mascherine da mettere a disposizione di ospedali, operatori sanitari, farmacie e contagiati in isolamento domiciliare sono diventate un bene di prima necessità». Quindi aggiunge che «saranno gli stabilimenti di Alba a produrre le mascherine in tessuto», precisando che saranno «ad uso sanitario». E ancora, dice in un video: «Abbiamo ricevuto tutti i dati corretti e quindi attendiamo solo di stampare la certificazione che abbiamo avuto da Roma, perché queste ce le hanno anche certificate». Peccato che l’Iss la certificazione non l’abbia data. «Perché – spiega ora l’assessore – avrebbero dovuto avere la linea sterile di produzione». Dunque, le mascherine Miroglio «possono essere usate su tutta la popolazione e su tutti quelli che non fanno operazioni mediche». Ed è vero che l’Unità di Crisi ne ha spedite alcune ai medici di famiglia che reclamavano protezioni da tempo. Ma non per fare le visite, precisa Icardi, parlando con un cronista della trasmissione Report, bensì «per andare a fare la spesa».

