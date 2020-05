Mascherine obbligatorie sempre e più controlli sulla mala movida

Mascherine obbligatorie sempre, anche all’aperto. Dalla Regione dichiarano guerra aperta agli assembramenti e per farlo si avvalgono del parere del comitato tecnico scientifico e dell’esperienza di Veneto e Lombardia, dove indossare dispositivi di protezione all’aperto è già diventata una abitudine. La guardia si alza anche in vista del lungo fine settimana del 2 giugno, quando i controlli delle forze dell’ordine verranno estesi fino alle due di notte nelle aree della movida. «È una misura preventiva, utile in questa fase» commenta il prefetto Claudio Palomba.

I dettagli non sono ancora stati stabiliti, ma sembra che l’obbligo di mascherina non risparmierà proprio nessuno. Che si esca per andare a fare la spesa o per portare a spasso il cane, si dovrà comunque indossare. Probabilmente verrà esentato chi pratica attività fisica individuale, ma per tutti gli altri scatta l’obbligo.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++