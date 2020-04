Mascherine per tutti e turni fino a sei ore per iniziare la fase 2

La priorità sono i dispositivi di protezione. «Senza mascherine e gel, tanto per cominciare, non si può pensare a una ripartenza». Poi bisognerà valutare, «settore per settore, partendo da chi ha contatti con il pubblico» e «con le dovute proporzioni», come fare affinché un turno di lavoratori, ad esempio, «non entri in contatto con i colleghi che ne prenderanno il posto». Il Rettore del Politecnico, Guido Saracco, si limita a indicare il pilastro portante, quello della sicurezza, pur senza svelare i contenuti del piano sulla ripresa produttiva che il Piemonte presenterà a Roma entro venerdì e che è stato incaricato dalla Regione. «Lo sto ancora “limando” a dire il vero, non ci ho dormito la notte» svela Saracco, blindando ancor di più il contenuto.

Oggi lo sottoporrà a industriali e politica nel corso dell’incontro convocato dal Prefetto, Claudio Palomba. Il piano, però, potrebbe già prevedere una entrata «a regime» entro un mese e mezzo, non senza evidenziare «un rischio alto» se la ripartenza «non fosse ben guidata».

