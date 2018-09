Maserati, altri 7 giorni di stop alla produzione a Grugliasco

La denuncia della Fiom: "Siamo entrati in una spirale che sembra non avere fine"

Si ferma ancora la produzione alla Maserati di Grugliasco. La direzione del personale ha comunicato alle rappresentanze sindacali dello stabilimento un ulteriore periodo di stop produttivo dal 27 settembre al 5 ottobre, per complessivi 7 giorni di solidarietà.

A rendere nota la vicenda è la Fiam, con una nota a firma di Federico Bellono, segretario provinciale, e Edi Lazzi, responsabile per lo stabilimento. “Continuano ad arrivare tegole in testa alle lavoratrici e ai lavoratori”, si legge nel comunicato.

“Siamo entrati in una spirale che sembra non avere fine e che sta trascinando verso il fondo tutto quanto. Ormai sono più le giornate in cui non si lavora che quelle dove c’è la produzione. Con lo spostamento dei 1.000 addetti dalla carrozzeria alla Maserati ci sono 2.700 lavoratori che stanno pagando un prezzo salatissimo sui ritardi aziendali nell’assegnare nuove produzioni”.

“E’ sempre più evidente – prosegue la nota della Fiom – che servono subito nuovi modelli a Mirafiori e in Carrozzeria per far rientrare al lavoro tutti gli addetti dei due siti produttivi. E’ ora che anche le altre organizzazioni sindacali, insieme a noi, battano un colpo e che le istituzioni facciano sentire il loro peso nel chiedere un incontro urgente e risolutivo con i vertici dell’azienda”.