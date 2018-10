Maserati, nuovo stop di una settimana a Grugliasco

Ancora uno stop allo stabilimento Maserati di Grugliasco. L’attività produttiva, già ferma dallo scorso 27 settembre, resterà bloccata anche dall’8 al 12 ottobre, secondo quanto reso noto dalla Fismic.

Il provvedimento interesserà tutti i 2.700 dipendenti per i quali è previsto l’utilizzo dei contratti di solidarietà. Per 400 lavoratori sono in programma, inoltre, dei corsi di formazione.

“La Maserati ha comunicato il fermo produttivo per l’ennesima settimana. Solo 400 lavoratori – su 2.700 – si recheranno in stabilimento per effettuare una settimana di formazione e raggiungere in questo modo il 30% della retribuzione che la legge prevede”, denunciano attraverso un comunicato Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom e Edi Lazzi, responsabile per la Fiom di Comau, Marelli e Maserati.

“Necessario lanciare nuovi modelli da destinare agli stabilimenti italiani e in particolar modo a quelli torinesi. Inizia però ad essere incomprensibile il silenzio della maggior parte della classe dirigente della nostra città: dagli altri sindacati, alle associazioni delle imprese, per arrivare alle istituzioni e alle forze politiche”.