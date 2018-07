Massacrato da un ubriaco. Salvato dal capostazione

Tre feriti in città a causa della notte di follia di un 37enne brasiliano

Ieri mattina molti alla stazione ferroviaria di Pinerolo si chiedevano cosa fosse successo la sera prima e se fosse vero ciò che avevano sentito: la notizia dell’aggressione a un ragazzo di Perosa Argentina e l’intervento coraggioso del capostazione che ha posto fine al pestaggio ma non a una notte di incredibile follia di un 37enne di origine brasiliane, residente in città, che verso mezzanotte e 20 è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Pinerolo, aiutati da quelli della stazione di Bricherasio.

Tutto inizia verso le 21.30 di giovedì 12. Il 35enne perosino, molto conosciuto in paese, è seduto su una panchina vicino al binario 1. Il 37enne brasiliano, visibilmente ubriaco, lo minaccia verbalmente senza apparente motivo, finché il ragazzo cerca di scappare e si infila nella prima porta aperta, quella dell’ufficio movimento, dove si trova il capostazione, che avrebbe smontato di lì a mezz’ora.

All’interno dell’ufficio volano calci e pugni alla testa, ma anche sediate, con ferocia inaudita. Sul pavimento resta una grossa chiazza di sangue in terra e degli schizzi sulla tenda. La furia è stata placata dall’intervento del capostazione che rimedia anche alcuni pugni, ma convince il brasiliano ad andarsene. “L’eroe”, così lo chiamavano ieri conoscenti e colleghi, è ancora scosso e non se la sente di commentare l’accaduto. Subito scattano le ricerche dei carabinieri, ma le telecamere della stazione non aiutano.

Il brasiliano ritorna a farsi vedere dopo un’ora e malmena con due pugni al volto un altro passante: un 50enne di Piscina che passeggiava con la compagna, davanti al Museo della Cavalleria.

La sua notte finisce quando i carabinieri riescono a scovarlo nascosto al buio all’interno di un arbusto dei giardini della stazione. Per lui scattano le manette e il carcere: l’accusa è di tentato omicidio e lesioni. Mentre il perosino è stato trasportato all’ospedale Agnelli, non in pericolo di vita, ma la sua prognosi è riservata.